ДТП: в Томске "Скорая" с беременной в машине, совершая маневр, угодила в аварию

Автомобиль спешил в больницу с роженицей и попал в ДТП из-за поломки впередистоящего лесовоза. Все отделались незначительными повреждениями.

Накануне вечером, 18 января, на трассе Томск – Колпашево "Скорая" попала в аварию. У впередистоящего на дороге лесовоза отвалилось колесо. Водитель машины перинатального центра, которая перевозила беременную женщину с осложнениями, был вынужден совершить маневр. Выяснилось, что у прицепа лесовоза отскочило колесо. Ударившись о встречный автобус, оно вылетело перед машиной скорой помощи.

В результате аварии врач получил сотрясение головного мозга, а фельдшер и водитель – ушибы. На место происшествия тут же выехали медики. Они доставили пострадавших и роженицу в больницу. У женщины, которая находилась на 38 неделе беременности, был гестоз, угрожавший жизни и здоровью будущей матери и ребенка, поэтому её было необходимо госпитализировать в срочном порядке. Спустя несколько часов на свет появилась девочка. Женщина и ее дочь находятся в полном порядке. После происшествия бригада, которая дежурила на скорой, попавшей в ДТП, решила, что доработает смену.

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