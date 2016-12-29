Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
ДТП: в Томске "Скорая" с беременной в машине, совершая маневр, угодила в аварию
Сегодня, 14:03
0
Ustsova
13

ДТП: в Томске "Скорая" с беременной в машине, совершая маневр, угодила в аварию

0
 
 

Автомобиль спешил в больницу с роженицей и попал в ДТП из-за поломки впередистоящего лесовоза. Все отделались незначительными повреждениями.

Накануне вечером, 18 января, на трассе Томск – Колпашево "Скорая" попала в аварию. У впередистоящего на дороге лесовоза отвалилось колесо. Водитель машины перинатального центра, которая перевозила беременную женщину с осложнениями, был вынужден совершить маневр. Выяснилось, что у прицепа лесовоза отскочило колесо. Ударившись о встречный автобус, оно вылетело перед машиной скорой помощи.

В результате аварии врач получил сотрясение головного мозга, а фельдшер и водитель – ушибы. На место происшествия тут же выехали медики. Они доставили пострадавших и роженицу в больницу. У женщины, которая находилась на 38 неделе беременности, был гестоз, угрожавший жизни и здоровью будущей матери и ребенка, поэтому её было необходимо госпитализировать в срочном порядке. Спустя несколько часов на свет появилась девочка. Женщина и ее дочь находятся в полном порядке. После происшествия бригада, которая дежурила на скорой, попавшей в ДТП, решила, что доработает смену.

Ранее мы сообщали, что автобус насмерть сбил человека на трассе в Карелии.

Теги: дтп , дтп скорая беременная , новости томска , скорая лесовоз дтп , скорая с беременной попала в дтп на трассе
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5