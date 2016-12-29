ДТП: автобус насмерть сбил человека на трассе в Карелии

Появилось видео двойной аварии под Бесовцом, в которой трагически погиб человек.

Сегодня, 19 января, около 8.15 произошло двойное ДТП на трассе "Петрозаводск – Суоярви". Сначала на дороге близ деревни Бесовец столкнулись две легковушки: ВАЗ-2109 и Форд Фиеста. В результате аварии отечественный автомобиль отбросило в кювет, а иномарка осталась на шоссе. Пассажир Форда решил установить знак аварийной остановки. Он вышел из машины и угодил под колеса автобуса. ПАЗ ехал в сторону Петрозаводска.

Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Медики не смогли помочь пострадавшему мужчине. Он скончался через пару часов от полученных повреждений. На кадрах можно заметить, что ВАЗ съехал с трассы, а переднюю часть иномарки смяло от удара. Однако информации о других пострадавших нет. Об этом пишет stolicaonego.ru.

В данный момент выясняют детали трагедии. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По какой причине водитель автобуса не заметил человека на дороге, предстоит выяснить правоохранителям.

Спасатели предупреждают об опасности на дорогах. В связи с погодными условиями, возможно гололедица. Будьте внимательны, не нарушайте ПДД и сохраняйте скоростной режим. Ранее мы сообщали, что в центре Петербурга водитель "Мерседеса" подрался с медиками.

Видео: youtube, ДТП Петрозаводска и Карелии