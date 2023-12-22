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В деревне Васкелово водитель рейсового автобуса насмерть сбил пешехода
Сегодня, 15:02
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В деревне Васкелово водитель рейсового автобуса насмерть сбил пешехода

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Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

В субботу, 17 февраля, на 35-м километре автодороги "Магистральная" в деревне Васкелово Всеволожского района 64-летний водитель рейсового автобуса №615 сбил 42-летнего пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель, двигаясь от деревни Ненимяки в сторону Новоприозерского шоссе, совершил наезд на местного жителя, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. 

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Ветеранов водитель Kia сбил школьника.

Фото: Piter.TV

Теги: автобус сбил насмерть пешехода, васкелово
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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