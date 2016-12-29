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В центре Петербурга водитель "Мерседеса" подрался с медиками
Сегодня, 16:14
2
Ustsova
1701

В центре Петербурга водитель "Мерседеса" подрался с медиками

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Очевидцы сообщают, что мужчина из представительского автомобиля напал с ножом на врача. На месте работает полиция.

Сегодня, 17 декабря, около 15.00 на Михайловской,1 возле "Гранд Отель Европа" водитель "Мерседеса" набросился на врачей скорой помощи. По словам очевидцев, возмущенный мужчина полез в драку. Он достал нож и собирался кинуться на врача, однако его скрутили сотрудники неотложки. В течение 5 минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

 

Из-за чего разгорелся конфликт – неизвестно. Участники группы вконтакте саркастично предполагают, что, быть может, причиной скандала послужило недавнее заявление, будто Минздрав вскоре разрешит "Скорой" таранить мешающие проезду машины.

В данный момент выясняют детали случившегося. По какой причине произошла потасовка, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы сообщали, что мужчина в подмосковном ресторане застрелил обидчика.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: драка врачи мужчина , дтп врачи , дтп гранд отель европа полиция врачи , дтп скорая , новости санкт петербурга
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

Оставить комментарий

    Сегодня
    18:13
    Никишина Ольга Ответить

    И с ножом, конечно, был "горячий" кавказец?

    Сегодня
    18:12
    Никишина Ольга Ответить

    И, конечно, с ножом был &quot;горячий кавказец&quot;?

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