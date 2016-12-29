В центре Петербурга водитель "Мерседеса" подрался с медиками

Сегодня, 17 декабря, около 15.00 на Михайловской,1 возле "Гранд Отель Европа" водитель "Мерседеса" набросился на врачей скорой помощи. По словам очевидцев, возмущенный мужчина полез в драку. Он достал нож и собирался кинуться на врача, однако его скрутили сотрудники неотложки. В течение 5 минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Из-за чего разгорелся конфликт – неизвестно. Участники группы вконтакте саркастично предполагают, что, быть может, причиной скандала послужило недавнее заявление, будто Минздрав вскоре разрешит "Скорой" таранить мешающие проезду машины.
В данный момент выясняют детали случившегося. По какой причине произошла потасовка, предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее мы сообщали, что мужчина в подмосковном ресторане застрелил обидчика.
Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
И с ножом, конечно, был "горячий" кавказец?
И, конечно, с ножом был "горячий кавказец"?