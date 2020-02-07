Видео из Томска: Мужчина стрелял по уборщикам снега с крыши

Коммунальщики счищали снег с крыши стоматологической поликлиники.

В Томске мужчина оказался не доволен уборкой снега и открыл огонь по коммунальщикам.

Телеграм-канал Mash сообщает, что коммунальщики убирали снег с крыши стоматологической поликлиники. Снег падал на участок возле дома мужчины. Хозяину дворика это не понравилось, и он выстрелил в воздух по направлению к рабочему на крыше.

Пострадавших в этом инциденте нет. Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Видео: Mash