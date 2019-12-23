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В Томской области мужчина заблудился тайге и неделю питался ягодами
Сегодня, 16:42
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MShaffter

В Томской области мужчина заблудился тайге и неделю питался ягодами

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Нашел его случайно односельчанин, который возвращался с рыбалки.

В Томской области мужчина провел неделю в тайге.

РИА Томск сообщает, что житель поселка Берегаево Тегульдетского района ушел неделю назад за брусникой и пропал. В МЧС обратился брат мужчины. Сотрудники МЧС незамедлительно организовали поиски, в которых принимали участие спасатели, полиция, волонтеры отряда "Лизы Алерт" и местные жители. Но поиски результатов не давали.

Нашел мужчину совершенно случайно односельчанин, который возвращался с рыбалки. Он нашелся в 30 километрах от дома. Потерявшийся мужчина рассказал, что ночами сооружал из подручных средств себе шалаш, а питался всю неделю ягодами. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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Фото:pixabay

 

Теги: заблудился в тайге, новости томска, томские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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