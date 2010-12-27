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На Международной из-за шторма произошло массовое ДТП
Сегодня, 14:02
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Ustsova
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На Международной из-за шторма произошло массовое ДТП

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Трассу в Петербурге не поделили три авто. Авария произошла во время непогоды около станции метро "Международная".

Сегодня, 18 июля, в Петербурге возле станции метро "Международная" случилось ДТП. Авария произошла около часа дня в самый разгар непогоды. Свидетели подозревают, что всему виной страшный шторм, который обрушился на город.

Около трамвайной остановки перекрыли движение, рядом следует колонна машин. На место происшествия уже прибыла полиция и карета "Скорой помощи".

О судьбе водителей машин и пострадавших пока неизвестно.

По предварительным данным, трассу не поделили три автомобиля.

Ранее Piter.TV сообщал, что спящий петербуржец на Solaris устроил ДТП.

Диана Сумеркина

Фото: группа вконтакте "ДТП и ЧП СПб"

 

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Теги: дтп , массовое дтп , новости спб , появилось фото
Категории: Лента новостей Новости СПб

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