"Садовую" закрыли из-за забытой в вестибюле сумки

Станция метро "Садовая" закрыта на вход и выход. Уточняется, что специалисты проверяют подозрительную сумку, оставленную в вестибюле.

В очередной раз закрыли станцию метро в Петербурге. На этот раз всех пассажиров удалили со станции в понедельник, 30 января. Около половины четвертого дня станцию метро "Садовая" закрыли на вход и выход. На место вызвали сотрудников Росгвардии, чтобы они проверили сумку. Подозрительный предмет находится в вестибюле.

Вестибюль закрыт на вход и выход. Однако поезда останавливаются на станции, так как переходы на "Сенную" и "Спасскую" не перекрыты. Судя по всему не работает только наземный вестибюль. Проверка продолжается.

Станции подземки частенько закрывают частично или полностью из-за подозрительных предметов. Почти всегда выясняется, что это просто забытые кем-то сумки или пакеты. В пятницу, 27 января, станцию метро "Чернышевская" закрывали из-за бесхозной коробки. В утренний час пик петербуржцы были вынуждены добираться до работы обходными путями, потому что на станции исследовали подозрительный предмет.