“Опера всем” откроется в Петропавловской крепости

С 12 по 22 июля в Петербурге пройдет международный праздник оперы под открытым небом. Фестиваль “Опера всем” проводится в шестой раз. В этом году он откроется на Соборной площади. Зрители услышат произведение Михаила Глинки “Руслан и Людмила” от именитых артистов Мариинского театра и оркестра Мюзик-Холла.

В красивейших местах города прозвучит “Вольный стрелок” Карла Марии фон Вербера, “Кармен” Жоржа Бизе и другие общепризнанные шедевры мировой классики. Впервые фестиваль задействует улицу Зодчего Росси. Под руководством молодого режиссера Василия Заржецкого, оркестр исполнит “Риголлето” Джузеппе Верди. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Для ценителей классического репертуара вход на все площадки по традиции остается бесплатным. Редакция рекомендует прихватить с собой зонтики, потому что синоптики Петербурга обещают “капризную” неделю с дождем и солнечной погодой. Организаторы фестиваля подмечают, что даже в непогоду зрители не расходятся, а продолжают следить за выступлением.