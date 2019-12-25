В Петербурге прошло открытие фестиваля "Опера – всем"

XI Международный фестиваль "Опера – всем" стартовал в Северной столице накануне. Собравшимся в Петропавловской крепости зрителям официально представили оперу Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". Трансляция мероприятия внеслась в официальной группе ВКонтакте и на сайте "Мюзик-Холла".
Кроме того, оркестр во главе с Фабио Мастранджело и оперные певцы представили публике постановки "Ромео и Джульетта" Гуно и "Золушку" Россини. Все спектакли в рамках фестиваля – бесплатные.
Как мы сообщали ранее, мероприятие должно было начаться вечером 12 июля, однако было перенесено на сутки из-за штормового предупреждения.
Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский фестиваль "Опера – всем" (архив)
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