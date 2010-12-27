В Петербурге станции метро «Новокрестовскую» и «Беговую» откроют в 2018 году

В Петербурге Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» Невско-Василеостровской линии будут сданы в марте 2018 года.

В Петербурге в марте 2018 года откроют станции метро «Новокрестовская» и «Беговая», - сообщает генеральный директор «Метростроя» Вадим Александров.

По словам директора, ему часто задают вопрос представители Смольного, нельзя ли ускорить процесс и открыть раньше эти станции. Александров заявляет, что отставание в сроках сдачи есть, но сдавать раньше Невско-Василеостровские линии не будут.

Гендиректор «Метростроя» не исключил, что в 1 квартале 2018 года могут быть открыты и станции метро Фрунзенского радиуса. В этом случае, все зависит от финансирования — получит ли компания аванс в 2 млрд рублей на отделку станций.