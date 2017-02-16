Новый сезон "Музыки в метро" стартует в Москве

С марта все желающие смогут наслаждаться настоящими полноценными концертами в столичной "подземке".

Если вы хотели в ближайшее время посетить Москву, советуем сделать это в марте. Ведь в это время стартует новый сезон проекта "Музыка в метро", для которого было выбрано 200 талантливейших исполнителей.

Финалистам разрешили выбрать удобную для них станцию метро, а также время для проведения концертов. Выступления будут проходить в течение всего года. В прошлом сезоне участники проекта выступали на станциях «Маяковская», «Выставочная» и «Курская», в этом году список площадок пополнился «Комсомольской», «Таганской» и многими другими станциями и переходами метрополитена.

Организаторы обработали более тысячи заявок. В проекте захотели принять участие как студенты и выпускники консерваторий, так и уличные музыканты. Напомним, проект «Музыка в метро» начался в мае 2016 года. За это время прошло более тысячи выступлений.

Видео: YouTube, Uniccadr World

Елизавета Назаренкова