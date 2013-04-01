"Начинаем отмечать": "Ленинград" выпустил новый клип с пингвином, Ургантом и МКС

Новая песня группы Сергея Шнурова стала саундтреком к новогоднему фильму "Елки 5". А в конце фильма всех приглашают на премьеру фильма.

Пожалуй самая популярная в этом году в России группа "Ленинград" выпустила новый клип. Правда, на этот раз это скорее рекламный ролик нового фильма "Елки 5". Начинается все с героя Ивана Урганта, который едет в машине с пингвином по Троицкому мосту. Птица волнуется и кусает водителя за руки. В результате машина переворачивается. А пингвин ловко убегает от Урганта.

Затем северная птица путешествует по городу. Его снимают в каком-то кафе, компании танцующих кавказцев, на утренника среди маленьких детей и на станции метро. Пингвин преследует молодого человека на набережной, а также появляется на борту крейсера "Аврора". Также он ныряет в полузамерзшую Фонтанку у Шереметьевского дворца. Именно этот кусок видео в начале месяца попал в сеть. Правдивость видео с пингвином, купающимся в Фонтанке, подвергли сомнению.

Конец у клипа не менее эпичный. На станции МКС космонавт смотрит запись, на которой Сергей Шнуров у себя дома поет песню. Оказывается, что пингвин находится у музыканта в квартире. В конце клипа, выпущенного компанией Bazelevs, рекламируется фильм "Елки 5".

Видео: Youtube / Bazelevs