В Петербурге запустили сервис информирования о разводке мостов в онлайн режиме

Петербуржцы и гости города смогут в реальном времени получать актуальную информацию о графике разводки мостов и планировать свой маршрут. Соответствующий сервис онлайн информирования на своём официальном сайте запустил СПб ГБУ «Мостотрест».

Как сообщает "Конкретно.ру", «Мостотрест» запустил сервис информирования о разводке мостов в режиме реального времени.Петербуржцы и гости города смогут в режиме реального времени получать актуальную информацию о графике разводки мостов, а также заранее планировать свой маршрут.

По словам директора СПб ГБУ «Мостотрест» Александра Бурносоа, мосты часто разводятся раньше срока, а данный сервис позволит петербуржцам заранее планировать маршрут.



Видео: https://www.youtube.com/channel/UCopGZjpJTxliBZPh31YjonQ