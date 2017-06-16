В Петербурге запустили сервис информирования о разводке мостов в онлайн режиме

Как сообщает "Конкретно.ру", «Мостотрест» запустил сервис информирования о разводке мостов в режиме реального времени.Петербуржцы и гости города смогут в режиме реального времени получать актуальную информацию о графике разводки мостов, а также заранее планировать свой маршрут.
По словам директора СПб ГБУ «Мостотрест» Александра Бурносоа, мосты часто разводятся раньше срока, а данный сервис позволит петербуржцам заранее планировать маршрут.
Видео: https://www.youtube.com/channel/UCopGZjpJTxliBZPh31YjonQ