Жуткое видео из Челябинска: легковушка сбила пенсионера

В Курчатовском районе водитель "Москвича" не заметил пешехода и сбил его.

В минувшее воскресенье, 23 апреля, в Челябинске под колеса отечественной легковушки угодил пенсионер. Инцидент произошел на Успенском кладбище. Очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшему. Кроме того, момент наезда попал в объектив камеры видеорегистратора.

На кадрах можно заметить, как пожилой мужчина идет по обочине дороги. Из-за припаркованных автомобилей ему периодически приходиться вступать на проезжую часть. Неожиданно его сбивает яркого цвета "Москвич".

Судя по всему, водитель легковушки просто не заметил пешехода из-за других машин.

К счастью, водитель ехал на небольшой скорости. Судя по всему, пенсионер отделался легкими ушибами. Однако никакой информации о пострадавшем пока нет.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Москвы: легковушка подрезала мотоцикл.

Видео: youtube, Евгений 74