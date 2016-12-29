"Горьковскую" открыли после проверки очередной бесхозной сумки

На станции "синей" ветки проверяли очередной бесхозный предмет

Пятничным вечером, 20 января 2017 года, станцию метро "Горьковская" вновь закрывали из-за забытой каким-то рассеянным горожанином бесхозной спортивной сумки.

Как рассказали в пресс-службе петербургской подземки, сообщение о ЧП на "Горьковской" поступило около восьми часов вечера. В 20.10 станцию закрыли для входа и выхода. Пассажиров вывели с платформы сотрудники правоохранительных органов.

После того как кинологи и взрывотехники обследовали подозрительную спортивную сумку, выяснилось, что лежат в ней просто чьи-то спортивные принадлежности.

Внутри бесхозного предмета находились обычные личные вещи. В 20:50 сотрудники Росгвардии закончили осмотр, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии, взрывотехники ОМОН Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео: из архива