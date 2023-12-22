В Петербурге ограничили вход в вестибюли на пяти станциях метро

Причины ограничений уточняются.

В Петербурге вечером 25 января ограничивали вход в вестибюли на станциях метро "Горьковская", "Площадь Александра Невского-1", "Садовая", "Спасская" и "Петроградская" по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Ограничения начали действовать на всех станциях в течение 15 минут – в промежуток между 18:24 и 18:39. С 18:40 "Садовая" стала работать в обычном режиме, отрылись полностью для петербуржцев и "Спасская" с "Площадью Александра Невского-1". Доступны лишь на выход "Горьковская" и "Петроградская".

Причины ограничений уточняются. Очевидцы пишут о больших очередях на вход на перечисленных станциях метро.

Ранее мы рассказывали о том, что в связи с открытием станции метро "Ладожская" изменится расписание электричек.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком