Мужчина с пистолетом напал на сотрудницу банка в Москве

Полиция разыскивает преступника.

На территории российской столицы мужчина в маске и с пистолетом напал на сотрудницу отделения "Трасстройбанка", расположенного по улице Генерала Кузнецова. Соответствующей информацией поделился телеканал 360.ru со ссылкой на собственный источник. В СМИ уточнили, что неизвестный мужчина дважды ударил женщину по голове. В результате у потерпевшей пошла кровь. К месту происшествия была направлена бригада скорой помощи. пациентку доставили в травмпнукт. Полиция установила, что злоумышленник попытался забрать деньги из кассового аппарата.

Но у женщины не оказалось ключей от хранилища — они были у коллеги, которая ещё не пришла на работу. Налётчику пришлось уйти ни с чем. пост SHOT

Происшествие зафиксировано утром 18 мая. Очевидцы нападения рассказали о том, что посетитель в синей куртке и в капюшоне зашел в помещение, а затем сразу же направился к сотруднице. По словам женщины, раньше она этого мужчину не видела.

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Фото и видео: Telegram /Прокуратура Москвы