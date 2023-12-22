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В московском метро пассажир порезал сиденье ножом

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Прокуратура держит под контролем привлечение вандала к ответственности.

Прокуратура столичного метрополитена поставила на контроль привлечение к уголовной ответственности 34-летнего пассажира по статье 214 УК РФ за вандализм. Сотрудники пресс-службы московской подземки отметили, что подозреваемым стал житель Владимирской области. Находясь в вагоне электропоезда, следующего от станции "ВДНХ" до платформы "Медведково", мужчина умышленно и с целью порчи имущества общественному транспорту канцелярским ножом порезал сиденье. Следователи полагают, что фигурант действовал из хулиганских побуждений.

В прокуратуре Московского метрополитена напомнили россиянам  о том, что за порчу имущества на общественном транспорте или в иных местах массового скопления граждан, а также за осквернение зданий и ли сооружений в России законодательством предусмотрена ответственность. Дополнительно ответственное лицо обяжут возместить материальный ущерб, причиненный его противоправными действиями.

В метро на "Калужской" пассажир разбил двери турникета.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: вандализм, метро, москва, московский метрополитен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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