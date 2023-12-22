СМИ: в центре Бишкека после драки с иностранцами собрались около 1 тыс. человек

Участники массовой акции извинились перед полицией за содеянное.

Внутренние войска оцепили улицу в центре Бишкека, на территории которой собралась толпа людей после конфликта в хостеле. Полиция отправила на место инцидента водометы. Соответствующей информацией поделились местные журналисты из издания 24.kg. В СМИ отметили, что силовики размещались на пересечении Чуйского проспекта и улицы 7 Апреля. Последняя была оцеплена в северном направлении. За оцеплением стояло порядка одной тысяч человек. Согласно распространенным новостным агентством видеокадрам, машины беспрепятственно проезжали по проезжей части. По данным от информационного агентства АКИpress, движение по улице Курманжан Датки оказалось закрыто. По социальным сетям распространилось видео, с извинениями иностранцев, задержанных в Бишкеке за драку, из-за которой начались массовые беспорядки.

Напомним, что 13 мая во дворе одного из хостелов Бишкека, где живут иностранцы, произошла драка. Во время массовых беспорядков избитыми оказались несколько местных жителей. В пятницу вечером, 17 мая, у хостела собрались сотни мужчин, которые "захотели разобраться с иностранцами". К месту власти направили усиленные наряды полиции. Им удалось задержать около 10 человек из числа протестующих. По факту избиения местных жителей возбуждено уголовное дело. В настоящее время трое иностранцев задержаны.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье