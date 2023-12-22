К мультсериалу по мотивам Dead Cells выпустили трейлер

Премьера намечена на 19 июня.

Французская студия Bobbypills, которая создавала популярные анимационные ролики для рогалика Dead Cells, выпустила первый полноценный трейлер своего мультипликационного сериала, созданного по мотивам видеоигры, Dead Cells: Immortalis. Известно, что в ключевых момента авторы намерены следовать сюжету оригинальной версии компьютерной игры, хотя пользователей также будут ждать модернизированные детали. В частности, в проекте появится рыжеволосая девушка, которая станет помощницей Огнеголового. По сюжету героиня узнала из пророчества о том, что Избранный способен победить короля и покончить с проклятием. Однако сам же Избранный мечтает обрести вечный покой.

Напомним, что сериал Dead Cells: Immortalis по традиции окажется разделен на две части. Первую часть шоу зрители увидят 19 июня, а вторая выйдет в свет 26 июня. В общей сложности создатели выпустят десять эпизодов, каждый из которых будет длиться по семь минут.

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Фото и видео: YouTube / ADN - Animation Digital Network