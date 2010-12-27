Солидный цветочный магазин в Петербурге заплатит штраф за грузчиков-нелегалов

В сети цветочных магазинов, занимающих лидирующую позицию на рынке, нашли сотрудников-нелегалов. Три иностранца без разрешения трудились грузчиками.

Гендиректору ООО "ЦветТорг-Опт" придется раскошелится на крупную сумму из-за нарушения административного законодательства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в цветочном магазине компании еще в апреле проходила проверка иностранцев. Оказалось, что шесть человек работают с нарушением миграционного законодательства.

У шестерых грузчиков не было патентов на работу в России. В результате гендиректору пришлось отвечать по шести административным делам из-за незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности. В результате по каждому из случаев выписали штраф в размере 35 тысяч рублей, что вместе составило 210 тысяч.

Возможно, такая мера наказания заставит начальство цветочного более тщательно подходить к наборе персонала.