"Супергеройское" видео из Ростова: "Бэтмен" атаковал платежный терминал

Мужчина в супергеройском костюме с ломом в руке попытался ограбить платежный терминал, однако металл оказался прочнее, чем на то рассчитывал злоумышленник.

На днях в сети появилось любопытное видео: неизвестный в маске "Бэтмена" попытался взломать платежный терминал. Судя по всему, инцидент произошел месяц назад в Батайске Ростовской области.

На кадрах можно заметить, как злоумышленник в маске супергероя, озираясь по сторонам, подходит к платежному терминалу. Затем ломом он пытается вскрыть замок, однако у него ничего не выходит. Спустя несколько минут хулиган замечает, что стоит прямо под камерой, после чего отодвигает ее в сторону и запись прекращается.

Пользователи сети ролик сочли забавным. Они то и дело пишут саркастичные комментарии из разряда: "Так вот, как Брюс Уэйн заработал себе состояние".

В настоящее время уже известно, что попытка ограбления провалилась. На терминале после случившегося не осталось даже царапин. Была ли это шутка или "Бэтмен" действительно собирался обогатиться, остается загадкой.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось нервное видео из Сочи: разъяренная дамочка атаковала банкомат.



Видео: youtube, Газета Вперёд Батайск