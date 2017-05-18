Нервное видео из Сочи: разъяренная дамочка атаковала банкомат

Девушка сначала билась головой о металлическую машину, а потом и вовсе стала пинать ее ногами.

Недавно в интернете появился странный пост: девушка билась головой о банкомат. Судя по всему, инцидент произошел в одном из отделений банка в Сочи. Неуравновешенная дамочка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах можно заметить, как молодая девушка очень сильно бьется головой о банкомат, а потом начинает пинать его ногой.

Пользователи сети, шокированные происходящим, гадают, что же так разозлило девушку. Самой распространенной версией стала "неисправность банкомата". Подписчики группы, в которой и была опубликована запись, уверены, что банкомат просто-напросто зажевал либо "карту", либо "деньги" нервной девушки.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось забавное видео: юный футболист повалил Марадону на газон, когда знаменитый аргентинец проводил тренировку у детей в рамках ежегодного конгресса ФИФА.

Видео: youtube, Блокнот Краснодар