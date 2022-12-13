161.RU: жители Ростова-на-Дону сообщают о громком звуке, похожем на взрыв

Обстоятельства возникновения звука выясняются местными властями.

Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке, похожем на взрыв. В социальных сетях появились видеозаписи с места инцидента. В кадре показан многоэтажный дом, около которого слышан громкий звук. Россияне уточнили, что в районе Западного зафиксировали дрожание стекол, а на Левом берегу - у некоторых транспортных средств сработала сигнализация. Звук записали уличные камеры видеонаблюдения. В настоящее время руководитель местной администрации из города Батайска Роман Волошин прокомментировал ситуацию. Чиновник объяснил общественности, что власти не регистрировали никаких чрезвычайных ситуаций, поэтому причины возникновения данного звука выясняются.

Под Тулой упал беспилотник с боеприпасом, есть пострадавшие.

Фото и видео: Telegram / SHOT