Беременная Бейонсе поразила публику откровенным нарядом

На вручении премии «Грэмми-2017», беременная двойней певица Бейонсе, предстала в полупрозрачном платье дизайнера Питера Дундаса.

Выступление Бейонсе стало одним из самых фееричных моментов церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Знаменитость исполнила песни Sandcastles и Love Drought из своего последнего альбома Lemonade. И получила две награды: за лучшее музыкальное видео и урбан-альбом. Но, более всего, общественность поразил именно внешний вид певицы.

Бейонсе предстала в облике Богини Солнца: платье из полупрозрачной золотой ткани обнажало живот музыкальной исполнительницы, а её голову венчало причудливое украшение в виде солнца.

Следует заметить, что наряд певицы Бейонсе на вручении премии Грэмми был не единственным, шокировавшим публику. Так, рэп-исполнитель Си Ло Грин предстал на торжественном мероприятии весь покрытый золотом.

Бейонсе и Си Ло Грин в своих необычных образах уже стали своеобразным мемом в зарубежном сегменте интернета. Чаще всего Бейонсе и Си Ло Грина приводят в сравнение друг с другом : ожидание-реальность.

Видео: YouTube, Alto Nero

Анастасия Шишикина