Зоя Буряк рассказала о любви к Петербургу, современных зрителях и новой роли

Недавно в Молодежном театре на Фонтанке состоялся бенефис Заслуженной артистки России Зои Буряк. Звезда театра и кино вышла на сцену в спектакле "Касатка" по тексту Алексея Толстого.

В стенах Молодежного театра на Фонтанке состоялся бенефис одной из любимых артисток труппы Семена Спивака. Здесь чествовали Зою Буряк, которая в этом году отметила юбилей: в ноябре артистка отметила свое 50-летие. Незадолго до того, как Зоя Буряк вышла на сцену "Молодежного" в роли Раисы Глебовны из "Касатки", с ней пообщались журналисты Piter.TV. Артистка рассказала нам о любви к Петербургу, достоинствах современного зрителя и своей новой роли.

Петербургский зритель давно оценил творческое мастерство Зои Буряк, а она сама всем сердцем полюбила Северную столицу. Хотя когда-то этот город был для нее новым. Сюда Зоя Буряк переехала из солнечной Одессы.

Я помню, как приехала в Петербург в первый раз: это было в девятом классе, я тогда еще училась в школе. Город меня сразу поразил, хотя я тут же и заболела. Дело было летом, в Одессе у нас была жара, я разоделась в легкие шорты, во все белое... а в Петербурге все в это же время ходили в резиновых сапогах и плащах. Даже люди в пальто попадались. Я, конечно, тут же заболела, но в город все равно влюбилась. И, когда встал вопрос о поступлении, я сразу выбрала Петербург. Тем более, что мама, дедушка и бабушка у меня родились в этих местах. Можно сказать, что я вернулась сюда, - признается актриса.

За годы жизни в Петербурге у Зои Буряк появились свои любимые места в Северной столице. Больше всего она любит Екатерингофский парк: его древние деревья и уникальная атмосфера вдохновляют артистку. Кроме того, Зою Буряк часто можно увидеть на прогулке по городским набережным. Она очень любит бродить у воды и мечтать о чем-то своем.

Если внешний вид города все это время оставался прежним, то петербургский зритель все-таки поменялся. По словам Зои Буряк, сейчас театром интересуется больше людей, чем в 90-е.

Я пришла работать в театр в 90-е годы. И тогда бывали постановки, когда артистов на сцене было больше, чем зрителей в зале. К счастью, времена изменились. Мне очень приятно слышать, когда люди говорят, что не могут попасть на спектакль из-за того, что все билеты раскуплены, - хвастается Зоя.

Помимо "Касатки" Алексея Толстого Зою Буряк можно увидеть в спектаклях "Абанамат!", "Наш городок", "Пять вечеров" и других постановках Молодежного театра на Фонтанке. Сейчас артистка репетирует новую роль в почти что секретной премьере по пьесе Александра Вампилова.

Я репетирую роль Анны Васильевны Хороших из "Прошлым летом в Чулимске". Это женщина с изломанной судьбой, которая мечется между любовью к сыну и мужу. Это драматическая роль, надеюсь, зрители смогут увидеть премьеру в этом театральном сезоне, - сказала Зоя Буряк.

Видео: Канал Piter.TV