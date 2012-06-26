Юная россиянка сбежала от мамы из Милана и прячется в Петербурге

В полицию обратилась женщина с гражданством России и Италии. Она заявила, что ее дочь в августе уехала от нее в Россию и скрывает свое местоположение.

Очень необычное дело предстоит проверить петербургским полицейским. В правоохранительные органы Северной столицы обратилась 44-летняя женщина, являющаяся гражданкой Италии и России. Женщина постоянно проживает в Милане, но приехала в Россию ради поиска дочери. Как рассказала женщина служителям закона Невского района, ее 19-летняя дочь с августа 2016 года скрывает свое местоположение. По мнению матери, девушка скрывается в Петербурге.

Правоохранители смогли выяснить, что девушка зарегистрирована на улице Бабушкина. Других подробностей пока нет. Почему девушка решила сбежать из Италии в Россию пока остается секретом. В Милане россиянка окончила школу.

Ранее неспокойный пациент сбежал из центра Алмазова после операции. 66-летний мужчина вышел из больницы 19 января и больше не вернулся. Врачи обратились в полицию. При себе у беглеца был телефон, но он выключил его. Примечательно, что пациент буквально накануне перенес операцию и находился на восстановительном лечении.