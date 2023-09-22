Женщину направили в районную городскую больницу.

В Липецкой области полицейские нашли пропавшую без вести пожилую женщину. Об этом сообщается на сайт МВД МЕДИА.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что его 80-летняя мать ушла из дома и пропала. В ходе поисковых мероприятий были установлены свидетели, которые видели похожую по приметам женщину. Розыск пропавшей непрерывно продолжался более трех суток.

Позже сотрудники полиции обнаружили пропавшую на краю поля на расстоянии более 10 км от ее дома. Женщину направили в районную городскую больницу. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровском крае организатора наркомаркета приговорили к 15 годам лишения свободы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА