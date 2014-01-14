Подсудимому также назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.

В Хабаровском крае организатора наркомаркета приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Обвинительный приговор вынес Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре. Подсудимому назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Сообщается, что вместе с ним также были задержаны трое человек, которые занимались реализацией запрещенных веществ. Организатор онлайн-площадки по продаже наркотиков бесконтактным способом приобретал товар.

Также отмечается, что для для легализации денежных средств от продажи наркотиков был создан виртуальный кошелек, которые затем конвертировали в криптовалюту и переводились на счета соучастников.

Ранее мы сообщали, что обвиняемые в хищении денежных средств компаний холдинга ПАО "Россети" предстанут перед судом.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА