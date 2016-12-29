Неспокойный пациент сбежал из центра Алмазова после операции

Из Медицинского исследовательского центра имени Алмазова сбежал пациент, который находился на послеоперационном лечении.

Заведующая центра имени Алмазова обратилась в полицию с заявлением. В больнице пропал пациент. Предполагается, что мужчина просто сбежал. 66-летний беглец вышел из здания в четверг, 19 июня, рано утром и больше не вернулся.

Врачи отмечают, что пациент накануне перенес операцию и находился на восстановительном лечении. По словам сотрудников центра, беглец имеет кавказскую внешность, сообщает ИА "Народные новости". При себе у мужчины был мобильный телефон. Однако, он его выключил. О нахождении больного ничего не известно, поэтому доктора обратились за помощью в полицию.

Ранее стало известно, что в Петербурге школьница отравилась обезболивающим, пытаясь похудеть. 15-летняя девушка потеряла сознание на остановке. Подоспевшая скорая забрала пострадавшую без сознания. В больнице врачи определили, что у нее острое отравление обезболивающим. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.