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В Тюмени педофил искал своих жертв через соцсеть

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Мужчина совращал школьниц в интернете. Он высылал им свои интимные фотографии и назначал встречи.

Недавно в Тюмени задержали 31-летнего местного жителя, который совращал школьниц в соцсети. Извращенец искал в интернете девочек в возрасте от 12 до 15 лет. Затем мужчина начинал с ними общаться, постепенно налаживая контакт. После педофил высылал школьницам свои интимные фотографии и в ответ предлагал девочкам отправить ему аналогичные снимки. Кроме того, злоумышленник назначал встречи с целью вступления в сексуальные отношения.

В данный момент, возбуждено уголовное дело, извращенец задержан и находится под стражей. Правоохранители выясняют его причастность к различным преступлениям против несовершеннолетних. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что пенсионер-извращенец надругался над 8-летней девочкой в Чувашии.

Видео:  УМВД России по Тюм. области и городу Тюмени

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Категории: Лента новостей Новости России

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