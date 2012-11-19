Пенсионер-извращенец надругался над 8-летней девочкой в Чувашии

Педофил затащил малышку к себе в квартиру, а потом изнасиловал ребенка. Девочку из лап развратника спас сосед, услышав крики о помощи.

Несколько дней назад, 2 февраля, в Канашском районе Чувашии 64-летний извращенец надругался над 8-летней девочкой. Малышка возвращалась к себе домой, когда угодила в лапы извращенца. Предположительно, педофил напал на девочку в подъезде собственного дома. Он схватил ребенка и затащил к себе в квартиру. Затем надругался над девочкой. Чем могла бы закончиться эта история, если бы на помощь не пришел сосед, услышавший крики, неизвестно. Мужчина ворвался в квартиру к пожилому извращенцу, забрал девочку и отвел её к матери. Шокированная женщина незамедлительно написала заявление в правоохранительные органы.

В данный момент, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и находится под стражей. Уже назначен ряд психиатрических и судебных экспертиз. Следователи продолжают работу над делом.

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