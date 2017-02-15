Петербуржец нашел ржавый, но рабочий пулемет времен ВОВ в своем гараже

Сознательный житель Колпина сдал в правоохранительные органы пистолет-пулемет Шпагина времен Второй мировой войны. Оружие он нашел под полом в своем гараже.

Житель Колпина ремонтировал свой гараж, когда наткнулся не необычный тайник. Он разбирал пол, когда наткнулся на спрятанный пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). Оружие покрылось ржавчиной, однако все детали и части механизма были целыми и исправно работали.

Откуда ППШ появился под полом гаража не известно. Мужчина далеко не первый владелец гаража. А кто именно из предыдущих владельцев устроил тайник – остается загадкой.

Колпинец оказался ответственным. И отправился в районный отдел лицензионно-разрешительной работы. Сдав оружие он избавил себя от возможного уголовного дела. Кроме того, находка обернулась для него прибылью. За добровольную сдачу оружия полагается компенсация.

Это уже не первый случай за месяц, когда петербуржцы находят во время ремонта боеприпасы времен Второй мировой войны.

Это уже не первый случай за месяц, когда петербуржцы находят во время ремонта боеприпасы времен Второй мировой войны. Ранее мы сообщали, что в Петербурге новая хозяйка квартиры нашла в шкафу гранату. За помощью женщина обратилась в Росгвардию.

Видео: Youtube / Дважды Отец Димитрий