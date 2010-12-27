В Петербурге новая хозяйка квартиры нашла в шкафу гранату

Женщина затеяла ремонт и обнаружила бомбу в своем доме в Центральном районе. Петербурженка обратилась за помощью к силовикам.

Накануне днем, 9 февраля, жительница Северной столицы во время ремонта обнаружила предмет, подозрительно напоминающий гранату. Незамедлительно женщина обратилась за помощью в дежурную часть Росгвардии. Сообщение о необычной находке поступило в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что петербурженка приобрела квартиру в доме №27 в Свечном переулке сравнительно недавно. Она собиралась произвести ремонтные работы и стала разбирать вещи, как неожиданно на шкафу увидела необычный предмет. Дамочка решила, что он похож на гранату и может быть опасен. На место происшествия выехали правоохранители. Они установили, что данный предмет, не что иное, как корпус гранаты "ВОГ 25-П". К счастью, он был пуст и не содержал взрывчатых веществ, а, значит, был абсолютно безвреден для жителей дома. Впрочем, корпус уже изъяли. В ближайшее время его утилизируют.

Ранее мы сообщали, что во время ремонта петербурженка нашла в пианино ружье погибшего мужа.

Фотография: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО