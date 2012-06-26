Трагедия на Асафьева: молодая женщина пролетела вниз 11 этажей, упав с общего балкона

В Выборгском районе обнаружили изуродованное бездыханное тело петербурженки. Погибшая пролетела вниз больше 25 метров.

Сегодня утром, 1 февраля, около 05:30 возле дома №7 по Асафьева в Выборгском районе нашли труп молодой женщины. Предположительно, 35-летняя местная жительница выпала с общего балкона, расположенного на 11 этаже многоквартирного дома, и разбилась. Обнаруженные на теле погибшей травмы характерны для падения с высоты. Вероятно, петербурженка скончалась от полученных повреждений. О трагедии в полицию сообщили очевидцы.

В данный момент устанавливают детали происшествия, проводится проверка. По какой причине женщина упала с верхнего этажа, остается загадкой. Все обстоятельства смерти предстоит выяснить правоохранителям. Следователи будут отрабатывать разные версии случившегося.

Ранее мы сообщали, что мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился в Приморском районе.