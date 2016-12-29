Мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился в Приморском районе

Погибший пролетел вниз более 10 этажей. Обстоятельства трагедии выясняются.

Сегодня, около 14.00 в одном из дворов Приморского района нашли тело молодого человека. Мужчина разбился насмерть, выпав из окна квартиры на верхних этажах. Инцидент произошел возле дома на Илюшина, 1к2. Очевидцы события вызвали спасательные службы. Однако 29-летний парень скончался до приезда медиков. На месте трагедии работают сотрудники полиции.

Известно, что молодой человек не так давно проходил лечение в психиатрической больнице Скворцова-Степанова. По какой причине молодой парень погиб, предстоит выяснить следователям. Пока обстоятельства смерти остаются загадкой. Правоохранители будут рассматривать разные версии случившегося. Ранее мы сообщали, что возле метро "Парк Победы" умер мужчина.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"