Возле метро "Парк Победы" умер мужчина

Несостоявшийся пассажир скончался до приезда "Скорой". На месте происшествия работает полиция.

Сегодня днем, 17 января, практически у входа в вестибюль станции метро "Парк Победы" умер мужчина. Труп заметили в районе 14.40. Были вызваны спасательные службы. По словам очевидцев, мужчине стало плохо, и он упал. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Что послужило причиной летального исхода, предстоит выяснить экспертам.

В данный момент на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов и "Скорая". Ранее мы писали, что в центре Петербурга водитель "Мерседеса" подрался с медиками.

Фотография: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"