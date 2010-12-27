Украинский депутат пообещал расстреливать из пулемета людей с георгиевскими лентами

Украинский политик Юрий Береза заявил о своей ненависти ко всем людям, которые уважительно относятся к георгиевской ленте.

Депутаты Верховной Рады продолжают жонглировать неадекватными и бесчеловечными заявлениями. На этот раз отличился представитель партии "Народный фронт" Юрий Береза. Националист заявил о своем желании "расстреливать из пулемета" людей, которые носят на одежде георгиевские ленты. Сам символ Великой Победы политикан назвал "проклятым", а его поклонников окрестил "сволочами". Об этом сообщает Russia Today.

Цирк имени Советского Союза, который тут сидит, выступает и говорит про какие-то святые вещи для них, при этом машет этой проклятой, проклятой георгиевской ленточкой, которая была учреждена после уничтожения Запорожской Сечи. Мне не просто становится стыдно и страшно, мне хочется взять пулемёт и всё-таки положить всю эту сволочь, — выступил Юрий Береза во время очередного заседания Верховной Рады.

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