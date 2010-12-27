Украинские политики осудили блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассников"

Вчера, 16 мая, на Украине были введены новые "санкции против России": на этот раз в электронной сфере. Президент Петр Порошенко личным указом запретил гражданам пользоваться сайтами "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru. В этот же день большинство провайдеров страны заблокировало доступ к данным площадкам. Однако, как пишет ФБА "Экономика сегодня", украинцы уже научились обходить наложенный запрет. В эффективность решения Петра Порошенко не верят и крупнейшие политики страны.
Так, депутат от Оппозиционного блока сравнил нынешнюю Украину с КНДР, где фактически нет свободного Интернета. Он же напомнил о зависимости украинских СМИ от команды президента и других олигархов.
"Но с медиа справиться проще, чем с социальными сетями: СМИ можно закрыть, лишить лицензии, перекупить, запугать их собственников. Есть множество вариантов. А вот с социальными сетями сложнее - украинской власти не дотянуться до их собственников, запугать огромное количество их пользователей не получится. Остается одно: заблокировать доступ. Правда, непонятно, чем же тогда Украина отличается от своего "северного соседа", который у нас как бы тоталитарный, а мы как бы свободные. Сайты блокируют, соцсети закрывают, выражать свое мнение рискованно", - недоумевает представитель Оппоблока.