Жалящее видео из Лондона: Пчелы атаковали Лондон

В интернете появилось видео как огромный рой пчел атакует прохожих на улице Лондона

Необычное происшествие парализовало центральную часть Лондона. Виной транспортного коллапса и паники прохожих стал огромный улей пчел.

Пчелы атаковали Гринвич - Стрит в центральной части Лондона во время час пик. Движение автомобилей по улице было парализовано. Прохожие в панике пытались укрыться от жалящих насекомых. Хотя находились смельчаки, которые улыбались и смотрели на происходящее. А некоторые и вовсе снимали на видео рой пчел.

Положение спас местный пасечник, который привез на место наибольшего скопления пчел передвижной улей и собрал большую часть пчел.

Видео: YouTube/Stream Video