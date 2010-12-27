Петербургский завод «Реактив» прекращает свою деятельность на Октябрьской набережной

В Петербурге химическое предприятие переезжает с Октябрьской набережной в Московский район.

Давнее предприятие химической отрасли Петербурга - ОАО «Реактив» - прекращает свою деятельность на Октябрьской набережной. Производство перейдет на участок площадью более 2 гектаров на 6-м Предпортовом проезде в Московском районе.

Для переезда предприятия послужил конфликт, возникший между заводом и зстройщиком жилого квартала ограниченного Дальневосточным проспектом, улицей Дыбенко, Октябрьской набережной и улицей Крыленко в Невском районе. В 2014 году правительство Петербурга рассматривало вопрос об утверждении проекта планировки территории (ППТ) упомянутого квартала. По утверждению руководства «Реактива», он содержал не подтвержденную документами информацию. В материалах указывалось, что ОАО «Реактив» планирует перепрофилирование предприятия, хотя на тот момент завод никогда не заявлял о перебазировании или перепрофилировании своего предприятия.

Поскольку "Реактив" был достаточно опасен из-за осуществления и хранения химических веществ, то вокруг завода на расстоянии 300 метров была определена санитарно-защитная зона (СЗЗ), соответствующая всем отечественным и мировым стандартам. Однако в ППТ использовалось санитарно-эпидемиологическое заключение, согласно которому расчетный размер СЗЗ предприятия был значительно уменьшен — до 45 метров в северном направлении и до 60 метров в остальных.

Представители завода рассказали, что данное заключение было получено незаконным путем, так как необходимые для экспертизы документы могли быть получены только у ОАО «Реактив». Но они у предприятия никем не запрашивались и никому не предоставлялись.

В результате обеим сторонам конфликта удалось прийти к единому соглашению об условиях вывода химического предприятия Невского района.