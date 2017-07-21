Юрист из Казани просит признать банкротом завод Nissan в Петербурге

Адвокат из набережных Челнов подал иск о признании несостоятельным завода Nissan в Северной столице в Арбитражный суд Петербурга.

Юрист Евгений Минеев из набережных Челнов обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о признании несостоятельным ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС". Речь идет о заводе Nissan в Северной столице. Заявление адвоката появилось на сайте суда в пятницу, 21 июля.

Заявление юриста к производству пока не принято. Документы поступили в Арбитражный суд в среду, 19 июля.

На прошлой неделе Piter.tv сообщал, что Nissan в Петербурге будет работать в две смены. Также прогнозировалось, что на производстве появится 450 новых рабочих мест. В прошлом году продажи Nissan Group в России составили более 92 тысяч автомобилей трех брендов. Из них более 36 тысяч собрали в Петербурге.

Кроме того, накануне стало известно, что на треть выросло производство машин в Петербурге за шесть месяцев 2017 года.