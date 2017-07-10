Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 15:23
0
TretyakovaS
143
Код вставки плеера

Nissan в Петербурге будет работать в две смены

0
 
 

Завод Nissan в Петербурге с октября текущего года будет работать в две смены. Об этом стало известно по итогам встречи руководителей компании с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Nissan, завод производителя в Петербурге с октября 2017 года будет работать в две смены. Об этом стало известно по итогам встречи руководителей компании с Владимиром Путиным в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

По прогнозам Nissan, в Петербурге также появится около 450 новых рабочих мест. Объем производства увеличился ввиду стабилизации автомобильного рынка. В процентном соотношении в марте рынок легковых и малотоннажных автомобилей вырос на 9,4%, в апреле – на 6,9%, в мае число увеличилось на 14,7%, а в июне – на 15%, а в целом за первое полугодие автомобильный рынок России показал прирост на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Подобная тенденция наблюдается и в объемах продаж автомобилей Nissan, которые в апреле, мае и июне 2017года достигли повышения на 11, 7 и 15% соответственно.

По прогнозам автопроизводителей, в будущем ситуация будет только улучшаться.

Теги: нисан , нисан будет работать в две смены в петербурге , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5