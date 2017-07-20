На треть выросло производство машин в Петербурге за шесть месяцев 2017 года

Выпуск автомобилей на петербургских заводах вырос на 31% в первом полугодии 2017 года по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.

С января по июнь 2017 года заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 170,4 тысячи легковых автомобилей. Это на 31% больше показателей за первые полгода 2016 года. Выросли показатели и по месяцам. Например, в июне с конвейеров сошло 29,8 тысяч машин. Это на 11% больше прошлогодних результатов. Данные по работе авторынка приводит агентство "Auto-Dealer-СПб".

Завод Hyundai сохранил первенство среди автозаводов Северной столицы. Правда, его доля стала несколько ниже: 67% от всех автомобилей против 74% в прошлом году. А Toyota нарастил производство. Его машины составляют 21%, а в прошлом году доля рынка составила 14%. Также завод уже выпустил больше автомобилей, чем за все 12 месяцев 2016 года. Nissan выпустил 12% автомобилей.

Доля Северной столицы на общероссийском рынке составила больше четверти – 26,3%. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом, так как по итогам первого полугодия 2016 этот показатель составлял 24,2%.