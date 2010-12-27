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Защитникам парка "Малиновка" запретили митинговать из-за прокладки кабеля
Сегодня, 18:43
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Butenko
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Защитникам парка "Малиновка" запретили митинговать из-за прокладки кабеля

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Власти Петербурга отклонили заявку на проведения митинга в защиту парка Малиновка. В объяснительном письме чиновники указали две причины такого решения.

Митинг, посвященный судьбе парка Малиновка в Петербурге, запланированный на 22 июня, все-таки не состоится. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на администрацию города. Чиновники отказали градозащитникам в возможности провести протестную акцию на территории самого парка. 

В Комитете по вопросам законности объяснили свое решение двумя причинами. Организаторам митинга указали на то, что в парке до 10 октября будет проходить укладка электрического кабеля. Якобы из-за работ митинг нельзя провести ни в одной из зон парка. Кроме того, митингующим заявили, что во время Кубка Конфедераций временной интервал и количество участников публичных мероприй могут определяться органами исполнительной власти. Говоря проще, факт проведения в городе спортивных состязаний, дает чиновникам дополнительный повод отклонить заявку на протестную активность.

Ранее Piter.TV писал, что полиция Петербурга получила негласный указ препятствовать митингам во время Кубка Конфедераций.

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Теги: защитники парка малиновка , новости петербурга , новости спб , парк малиновка
Категории: Новости СПб

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