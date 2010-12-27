Участки набережной Фонтанки и Митрофаньевского шоссе закрывают с 29 апреля

В двух точках города для автомобилистов перекроют участки дорог. На набережной реки Фонтанки и Митрофаньевского шоссе закроют ради ремонтных работ.

С субботы, 29 апреля, в Северной столице закрывают две проезжие части ради ремонта. Из-за продолжающегося капитального ремонта набережной реки Фонтанки закроют ее участок от площади Ломоносова до Невского проспекта. Ограничения будут действовать на нечетной стороне. Автовладельцам придется объезжать этот участок по Гороховой улице и улице Ломоносова.

Также для машин закроют участок Митрофаньевского шоссе. До шести утра 2 мая будет недоступна часть шоссе около одноименного тупика.

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