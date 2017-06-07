Парламентарии Петербурга утвердил половину состава Горизбиркома

Законодательное собрание проголосовало за утверждение части состава городской избирательной комиссии. Всего утвердили семь человек.

В среду, 7 июня, депутаты петербургского парламента проголосовали за утверждение части состава городской избирательной комиссии. Всего одобрили кандидатуры семи человек, трое из них прошли по партийной квоте.

Итого одобрили кандидатуры трех новичков: от ЛДПР Валерий Николаев (бывший глава МО "Семеновский"), помощник депутата Надежды Тихоновой Екатерина Фесик от "Справедливой России" и выдвинутый КПРФ юрист Николай Левшин.

Из уже бывалых в составе Горизбиркома попали сотрудник ЗакСа Людмила Боричева (от МО "Зеленогорск"), сотрудник ЗакСа Алла Егорова (она ранее была уволена с должности главы Петроградского избиркома), экс-зампред ГИКа Дмитрий Краснянский (от МО "Сенной округ") и предложенный ЦИК действующий секретарь комиссии Марина Жданова.

Вторую часть комиссии утвердит Смольный.

Нынешняя комиссия под руководством Виктора Панкевича завершит свою работу в июне этого года. Состав органа выбирают раз в пять лет.

Ранее Piter.tv сообщал, что ЗакС поддержал ограничение на продажу алкоголя в дни Кубка конфедераций.