Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 11:22
0
Asyaromanenkova
65
Код вставки плеера

ЗакС поддержал ограничение на продажу алкоголя в дни Кубка конфедераций

0
 
 

Городской парламент одобрил в первом чтении закон об ограничении на продажу алкоголя в стеклянных бутылках в районе стадиона на Крестовском во время Кубка конфедераций.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении проголосовали за закон об ограничении продажи алкоголя в дни Кубка конфедераций. Документ предполагает запретить продавать напитки в стеклянной таре в магазинах и ресторанах в радиусе двух километров от стадиона на Крестовском острове.

Комитет по потребительскому рынку Смольного посчитал, что ограничения коснуться 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. В течение восьми дней заведения не смогут торговать спиртным в стекле.

Окончательный вариант документа будет готов уже сегодня, 7 июня. Чтобы утвердить последнюю редакцию, соберут внеочередное заседание парламента.

Показать на карте
Теги: законодательное собрание , кубок конфедераций , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5