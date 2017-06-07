ЗакС поддержал ограничение на продажу алкоголя в дни Кубка конфедераций

Городской парламент одобрил в первом чтении закон об ограничении на продажу алкоголя в стеклянных бутылках в районе стадиона на Крестовском во время Кубка конфедераций.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении проголосовали за закон об ограничении продажи алкоголя в дни Кубка конфедераций. Документ предполагает запретить продавать напитки в стеклянной таре в магазинах и ресторанах в радиусе двух километров от стадиона на Крестовском острове.

Комитет по потребительскому рынку Смольного посчитал, что ограничения коснуться 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. В течение восьми дней заведения не смогут торговать спиртным в стекле.

Окончательный вариант документа будет готов уже сегодня, 7 июня. Чтобы утвердить последнюю редакцию, соберут внеочередное заседание парламента.