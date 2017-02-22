Пятеро депутатов ЗакСа хотели переименовать МО "Парнас" в "Не Парнас"

Народный избранник Алексей Ковалев предложил переименовать муниципальный округ в "Не Парнас", чтобы исключить путаницу с колбасным заводом. Его идею даже поддержали четверо коллег.

Законодательное собрание Петербурга сегодня, 22 февраля, снова рассматривали переименование МО "Парнас" в МО "Сергиевское". На этот раз народным избранникам предложили еще один вариант названия - "Не Парнас". Его предложил депутат Алексей Ковалев. По его мнению, этого будет достаточно, чтобы избежать путаницу с колбасным заводом. Чудаковатую идею поддержали четверо коллег. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров даже удивился, что в парламенте есть пять человек, выступающих за такую идею. Предложение отклонили.

Муниципальный округ с 1 июля этого года будет называться "Сергиевское". "Парнас" переименовали в честь Сергия Радонежского. За это депутаты проголосовали еще 15 февраля. В ведомстве поясняют, что изменить имя округа решили из-за ассоциаций его названия с колбасным заводом, промзоной и одноименной партией. Как именно территория связана с преподобным Сергием Радонежским не известно. Представитель муниципалитета подчеркнул. Что жители района поддерживают изменение названия.